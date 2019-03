MGX Minerals und Eureka Resources: Joint Venture zur Gewinnung von Lithium aus Prozesswasser

VANCOUVER, 5. März 2019 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) und Eureka Resources, LLC, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein exklusives Joint Venture zur Gewinnung von Lithium aus dem Prozesswasser der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion in den gesamten Tonstein-Formationen Marcellus und Utica im Osten der Vereinigten Staaten zu errichten.Die tief liegenden Erdgasreserven im Tonstein von Marcellus und Utica stellen ungefähr 40 % des gesamten Erdgases dar, das in den Vereinigten Staaten produziert wird. In den Öl- und Gasförderanlagen in dieser Region entstehen auch große Mengen an Prozesswasser. Eureka setzt fortschrittliche Aufbereitungstechnologien ein, um 10.000 Barrel dieses Prozesswassers pro Tag in wertvolle Nebenprodukte umzuwandeln, unter anderem in Süßwasser, hochreines Natriumchlorid und Calciumchlorid. Über dieses Joint Venture wird Eureka auch mit der Extraktion von Lithium beginnen.MGX hat eine Lithium-Schnellextraktionstechnologie entwickelt, bei der die physische Stellfläche und die Investition für sehr große, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche entfallen bzw. erheblich reduziert werden. Im Vergleich mit der traditionellen solaren Verdunstung verbessert diese Technologie außerdem die Qualität der Lithiumextraktion und -gewinnung bei einer Reihe komplexer Solen. Diese Technologie kann bei Öl- und Gas- Prozesswasser, natürlicher Sole, lithiumreicher Sole aus Minen und dem Abwasser von Industrieanlagen eingesetzt werden.Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit Eureka, erklärte Jared Lazerson, der President und CEO von MGX. Das Joint Venture wird nicht nur versuchen, unmittelbar ein erstes Schnellextraktionssystem zu installieren, sondern sieht dies auch als den ersten Schritt bei der Umsetzung der strategischen Vision für Petrolithium. Die Extraktion von Lithium aus Öl- und Erdgasquellen stellt für den Energiesektor einen enormen Paradigmenwechsel dar. Im Osten der USA sind möglicherweise große Mengen an Lithium vorhanden. Unsere umweltfreundliche Technologie erschließt dieses Potenzial. Unser Joint Venture plant die Installation mehrerer Lithium-Schnellextraktionssysteme in Abwasseraufbereitungsanlagen in den Tonstein-Formationen von Marcellus und Utica.Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für Eureka, um im Bereich fortschrittlicher Aufbereitungssysteme für Prozesswasser an vorderster Position zu bleiben. Mit diesem Joint Venture können wir einen Beitrag zur Deckung des wachsenden Bedarfs an Lithium leisten und sorgen gleichzeitig für einen positiven Einfluss auf die Umwelt, sagte Dan Ertel, der President und CEO von Eureka Resources. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MGX, über welche wir bewährtes technisches und kommerzielles Know-how im Bereich Lithiumextraktion für unser Geschäftsmodell gewinnen.Eureka Resources bietet branchenführende fortschrittliche Aufbereitungstechnologien für die Aufbereitung von Wasser aus der Öl- und Gasproduktion. Ab dem Jahr 2008 hat Eureka seine patentierten und zugelassenen Services ausgeweitet, um den wachsenden Bedarf an Lösungen für Prozesswasser und die kritische Mineralproduktion zu decken. Die drei vorteilhaft gelegenen Anlagen von Eureka bieten auf regionaler Ebene ökologische und wirtschaftliche Lösungen für Öl- und Gasproduzenten sowie das entsprechende Umfeld. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.eureka-resouces.com. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen.Erfahren Sie mehr unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDaniel Ertel, President und CEOTelephone: 570 651-9972Web: www.eureka-resources.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!