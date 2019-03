Commerzbank - Rekordverdächtiges Gold-Silber-Verhältnis

In den letzten Tagen fiel der Silberpreis gemeinsam mit dem Goldpreis stark, wobei das Gold-Silber-Verhältnis auf sein höchstes Niveau seit Ende Dezember gestiegen ist, so die Commerzbank.Das Verhältnis misst, wie viele Unzen Silber es braucht, um eine Unze Gold erwerben zu können. Demnach bedeutet eine hohe Zahl eine unterdurchschnittliche Leistung des Silbers und umgekehrt, berichtet Scrap Register "Erneut ist Silber nicht in der Lage, die Schwäche des Goldes zu ignorieren und fiel auf 15 Dollar je Unze", erklärte die Commerzbank. Da Silber in letzter Zeit tatsächlich stärker als Gold gefallen sei, kletterte das Gold-Silber-Verhältnis erneut über 85 - das höchste Niveau seit Weihnachten 2018.Anders als Gold-ETFs blieben die Silber-ETFs in den letzten Wochen jedoch relativ stabil. Es ist möglich, dass die spekulativen Finanzinvestoren Gewinne aus Silber geschlagen haben und ihre zuvor hohen Netto-Long-Positionen reduziert haben.© Redaktion GoldSeiten.de