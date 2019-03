Gold - Bären greifen Aufwärtstrend an

Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.326 USD erreichte der Goldpreis in der Spitze ein neues Verlaufshoch bei 1.346 USD. In der letzten Februarwoche fiel der Wert jedoch wieder unter die 1.326 USD-Marke zurück und bildete damit ein erstes bärisches Signal aus. Diese Korrektur weitete sich mit dem Bruch der zentralen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 1.301 USD zu einem massiven Abwärtsimpuls aus, der jetzt auf den Support bei 1.276 USD zusteuert.Die Bären haben bei Gold Nägel mit Köpfen gemacht und die Rally gestoppt. Kurzfristig könnte sich jetzt zwar eine Seitwärtsbewegung oberhalb von 1.276 USD anschließen. Vor dem Erreichen der 1.301 USD-Marke dürfte der Wert jedoch nach Süden drehen und die 1.276 USD-Marke unterschreiten. Die nächsten Ziele lägen dann bei 1.265 und 1.259 USD. Darunter könnte es sogar zu einem Einbruch bis 1.236 USD kommen.Arbeitet sich das Edelmetall dagegen über 1.301 USD zurück, könnte im Bereich von 1.310 USD die nächste Verkaufswelle starten. Erst oberhalb von 1.326 USD hätten sich die Bullen in neutrale Gefilde gerettet. Doch schon bei 1.346 USD könnte die Rally der letzten Monate in diesem Fall beendet werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG