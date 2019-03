Goldman Sachs erwartet höhere Gold- und Silberpreise

Goldman Sachs bleibt positiv gegenüber Gold und Silber und korrigierte seine Prognose für die Edelmetalle in seinem letzten Bericht nach oben, so berichtet Kitco News . In diesem wurde die Goldpreisprognose für die nächsten drei, sechs und 12 Monate um 25 Dollar nach oben korrigiert; somit werden nun jeweils Preise von 1.350 Dollar, 1.400 Dollar und 1.450 Dollar je Unze erwartet.Die Prognose für den Silberpreis wurde kurz- und langfristig um 25 Cent nach oben korrigiert. Für die nächsten drei, sechs und 12 Monate erwarten die Analysten nun jeweils Silberpreise bei 16,5 Dollar, 17 Dollar und 17,5 Dollar je Unze. Auch wenn die industrielle Nachfrage des Edelmetalls verhalten aussieht, ist Goldman Sachs optimistisch, dass Silber gemeinsam mit dem Goldpreis steigen wird."Zeitgleich sollte ein hohes Gold-Silber-Verhältnis dabei helfen, die Investoren dazu zu bringen, einen Teil ihrer Goldbestände in Silber zu diversifizieren", so die Analysten. Obgleich man gegenüber dem Goldpreis optimistisch ist, seien die Analysten weniger positiv gestimmt, wenn es um den allgemeinen Rohstoffkomplex geht. Deren Preise bräuchten einen neuen Katalysator, um steigen zu können.© Redaktion GoldSeiten.de