WPIC: Erneutes Platinüberangebot

Der World Platinum Investment Council veröffentlichte kürzlich die aktuelle Ausgabe des vierteljährlich erscheinenden Berichts " Platinum Quarterly ", in dem unabhängige Marktexperten die Lage und Entwicklung des globalen Platinmarkts analysieren. In der neuesten Ausgabe werden Angebot und Nachfrage für das vierte Quartal 2018 sowie für das Gesamtjahr 2018 angegeben. Des Weiteren geben die Experten eine Prognose für das weitere Jahr 2019.Den Angaben zufolge fiel das Gesamtangebot im vierten Quartal 2018 zwar um 100.000 Unzen (5%) auf 2,02 Mio. Unzen Platin gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang in der Platinnachfrage war mit 280.000 Unzen (14%) auf 1,78 Mio. Unzen jedoch höher, sodass ein Marktüberschuss von 245.000 Unzen resultierte.Die industrielle Nachfrage war das einzige Segment, in dem die Nachfrage im vierten Quartal stieg. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs sie um 7% auf 460.000 Unzen Platin. Die Nachfrage aus der Automobilbranche sank um 8% und die Schmucknachfrage um 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Netto-Investmentnachfrage war negativ, da Nettoverkäufe in Höhe von 115.000 Unzen aus ETFs die Käufe von 50.000 Unzen in Barren und Münzen überholten.Die Platinproduktion fiel in Q4 2018 um 3% auf 1,54 Mio. Unzen verglichen mit Q4 2017, nachdem der russische Ausstoß um 45.000 Unzen und der Ausstoß in Simbabwe um 20.000 Unzen sanken. Die Produktion in Südafrika hingegen stieg um 10.000 Unzen, während Nordamerika 5 000 Unzen mehr produzierte gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Recycling sank um 3% auf 490.000 Unzen Platin, wobei die meiste recycelte Platin aus Autokatalysatoren kam.Dem Bericht nach fiel das gesamte Platinangebot des Jahres 2018 marginal auf 8,01 Mio. Unzen aufgrund niedrigeren Minenangebots, während recyceltes Platin leicht anstieg. Die Minenproduktion sank um 1% auf 6,09 Mio. Unzen Platin wegen niedrigeren Ausstoßes von Simbabwe, Russland und Nordamerika, während die Produktion in Südafrika leicht anstieg. Das Recyclingangebot stieg 2018 um 20.000 Unzen auf 1,9 Mio. Unzen Platin, da ein Anstieg von 7% beim Recycling von Autokatalysatoren durch einen Rückgang um 13% in der Wiederverwertung von Platinschmuck ausgewogen wurde.Die weltweite Platinnachfrage fiel letztes Jahr um 5% auf 7,37 Mio. Unzen, da die Rückgänge der Nachfrage aus der Automobilbranche (-7%), der Schmuckbranche (-4%) und der Investmentbranche die erhöhte Nachfrage für andere industrielle Zwecke (+11%) überwogen.Im Gesamtjahr 2018 verringerte sich die Nachfrage stärker als das Angebot, sodass ein Marktüberschuss von 645.000 Unzen Platin entstand.Die Experten prognostizieren einen Anstieg des Gesamtangebots im Jahr 2019 von 5% auf 8,42 Mio. Unzen Platin, da sowohl mit einem Zuwachs in der Minenproduktion als auch im Recycling gerechnet wird. Die weltweite Minenproduktion soll 2019 einen Anstieg von 6% auf 6,46 Mio. Unzen Platin verzeichnen, vor allem durch erhöhten Ausstoß aus Südafrika und Nordamerika. Recycling soll um 3% auf 1,96 Mio. Unzen Platin steigen.Auch bei der Nachfrage nach Platin rechnen die Experten mit einer Steigerung in diesem Jahr von 5% auf 7,74 Mio. Unzen. Besonders der Anstieg in der ETF-Investmentnachfrage soll die schwache Nachfrage aus den anderen Segmenten überwiegen.Da dieses Jahr die Gesamtnachfrage um 5% und das Angebot um 6% steigt, prognostizieren Marktexperten einen leichten Marktüberschuss von 680.000 Unzen Platin.© Redaktion GoldSeiten.de