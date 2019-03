Supreme Court urteilt gegen Immunität der Weltbank

Der US-amerikanische Supreme Court urteilte kürzlich, dass sich eine Organisation der Weltbankgruppe gegen Anschuldigungen erwehren muss, für Umweltschaden verantwortlich zu sein, der durch ein indisches Kraftwerk verursacht wurde, so berichtet Bloomberg Die Weltbankgruppe umfasst insgesamt fünf Organisationen mit eigenen Rechtspersönlichkeiten. Das sind die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Entwicklungsorganisation, die Internationale Finanz-Corporation , die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur und das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten ( Quelle Wikipedia ).Im Februar urteilte der oberste Gerichtshof der USA nun, dass eine eigenstaatliche Immunität keine internationalen Unternehmen in den USA schützen würde, wenn sie in kommerzielle Aktivitäten verwickelt sind.Somit wird der Internationalen Finanz-Corporation ( Quelle Wikipedia ) vorgeworfen, den Bau dieses Kraftwerks in Indien inadäquat überwacht zu haben, nachdem ein Kredit über 450 Millionen US-Dollar gewährt worden war. Die Ankläger umfassen unter anderem inländische Bauern und Fischer.Die Entscheidung könnte eine neue rechtliche Haftung für die Internationale Finanz-Corporation und andere multilaterale Entwicklungsbanken bedeuten.© Redaktion GoldSeiten.de