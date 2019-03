Bloomberg - Hochzeiten unterstützen indische Importe

Die Goldimporte Indiens stiegen im Februar den zweiten Monat in Folge, so berichtet Bloomberg . Grund seien die Schmuckkäufe für Hochzeiten innerhalb des weltweit größten Goldkonsumenten Chinas. Das Kaufen und Tragen von Gold während Hochzeiten und Festivals gilt im Großteil des hinduistischen Landes als verheißungsvoll.Die ausländischen Käufe stiegen um 5,5% auf 70,7 Tonnen im letzten Monat, so eine anonyme Quelle. Die Importe während des Zeitraums von April bis Februar gingen um 6,4% auf 720 Tonnen zurück. Die Nachfrage soll sich zudem dieses Jahr erholen.Goldfutures in Mumbai sind in den letzten zwei Wochen um 6% zurückgegangen, nachdem sie auf 34.031 Rupien je 10 Gramm gestiegen sind. Dies stellte den höchsten Wert seit September 2013.© Redaktion GoldSeiten.de