Venezuela streitet Goldschmuggel nach Griechenland ab

Der venezolanische Botschafter Griechenlands stritt Behauptungen ab, dass das Flugzeug des venezolanischen Außenministers, Jorge Arreaza, letzten Samstag Gold aus dem Land geschafft haben soll. Die Flugmaschine hatte während der Reise einen unerwarteten Halt in Athen eingelegt, so berichtet Greek Reporter Während Freddy Fernandes dies während eines Interviews als "paranoides Geistesgespinst" bezeichnete, war ein Mitglied der venezolanischen Opposition der Meinung, dass man "fünf oder sechs" Tonnen Gold mithilfe des Flugzeugs transportiert habe.Auch Jose Guerra, Abgeordneter der venezolanischen Nationalversammlung, deutete an, dass Griechenland als "Mittelmann" verwendet wurde, um die Hartwährung gegen Euro zu verkaufen und diese zurück nach Caracas zu schaffen.Laut der griechischen Flugbehörde landete das Flugzeug am Eleftherios Venizelos International Airport in Athen, um Treibstoff nachzufüllen. Dort befand es sich etwa vier Stunden. Während dieser Zeit befand sich der venezolanische Außenminister im VIP-Bereich des Flughafens. Der griechische Außenminister sei im Voraus über die Ankunft informiert worden.© Redaktion GoldSeiten.de