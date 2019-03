Reuters - Gold standhaft, da Risikobereitschaft abklingt

Der Goldpreis stabilisiert sich am Donnerstag, da weniger Investmentbereitschaft in riskantere Assets den sicheren Hafen unterstützt, berichtet Reuters . Ein stärkerer US-Dollarkurs dämpfte Preisgewinne vor dem Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) später am Tag. Der Goldspotpreis hielt sich standhaft bei 1.286,25 USD je Unze (Stand 6:25 Uhr), während US-Goldfutures um 0,1% auf 1.286,70 USD je Unze sanken."Es gibt etwas Unterstützung für sichere Assets. In Asien verloren Aktien ihre Gewinne und das spiegelt den Druck auf Risikoassets wider", sagte Michael McCarthy von CMC Markets und fügte hinzu, dass der starke US-Dollar Gewinne begrenzte. Asiatische Aktien gaben am Donnerstag leicht nach, da auf den Märkten Vorsicht vorherrschte, während irgendeine Lösung der Handelsgespräche zwischen China und den USA erwartet wird."Das nächste potenzielle Ereignis für Gold ist das EZB-Treffen, und wenn wir ein mildes Signal erhalten, könnte der Goldpreis erneut das 1.300-USD-Niveau testen. Jeder Bezug auf langfristige Unterstützungsprogramme für Bankfinanzierung könnte den Goldpreis bekräftigen", so McCarthy. Es wird erwartet, dass die EZB Wachstumsprognosen kürzt und ein starkes Signal für frische Anreize in Form von günstigen Krediten liefert."Es scheint, als würden nahezu alle großen globalen Volkswirtschaften in unterschiedlichem Ausmaß abschwächen und zum jetzigen Zeitpunkt scheint der Boden noch nicht gebildet", merkte Edward Meir von INTL FCStone an, wobei er hinzufügte, dass das "konstruktiv für den Goldpreis sein sollte". Von technischer Seite könnte laut Reuters-Analyst Wang Tao der Goldpreis über der Unterstützungslinie von 1.283 USD je Unze für ein bis zwei Tage bleiben, bevor er seinen Abwärtstrend wieder aufnehme.© Redaktion GoldSeiten.de