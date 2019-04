Goldmünze "Australian Kangaroo" zu ¼ Unze Gold & in PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Zum 2. April 2019 veröffentlichte die Prägestätte nun auch eine neue Auflage des "Australian Kangaroo" in Gold. Die Münze wird zu ¼ Unze Gold und in Polierter Platte produziert.Auf der Motivseite der Goldmünze ist diesmal das für 2019 designte Bild eines Kängurus zu sehen, das durch das australische Outback unterwegs ist. Im Hintergrund sind einige Bäume und die Sonne zu erkennen. Zudem finden sich das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2019, das Gewicht und die Feinheitsangabe auf der Motivseite der Münze.Die Kehrseite wird hingegen von dem Porträt der Königin Elisabeth II., das von Jody Clark angefertigt wurde, und dem Nennwert 25 Dollar geziert.Die Goldmünze mit einem Gewicht von ¼ Unze ist auf maximal 1.000 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer ansehnlichen Box mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de