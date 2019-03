Red Klondike Strike: Nächste Goldrallye hängt von Silber ab

In einem Interview mit Kitco News am Rande der PDAC 2019 in Toronto sagte Derek Macpherson von Red Klondike Strike Inc., dass der Goldrallye bisher ein entscheidender Faktor fehlte. "Es gab eine Goldrallye aber keine Silberrallye und normalerweise führt eine Silberrallye. Das war bisher noch nicht der Fall", so Macpherson. Er betonte, dass der Silberpreis zuerst ansteigen müsste, dann würde der Goldkurs folgen.Macpherson erklärt dieses Verhältnis folgendermaßen: Wenn die Nachfrage nach Edelmetallen steige, reagiere der Silberpreis im Normalfall schneller als der Goldpreis, sodass eine Rallye dort früher zu erkennen sei.Auf die Frage zu seiner Meinung nach den Übernahmebemühungen von Newmont durch Barrick, beschrieb Macpherson die potenzielle Fusion als "untragbar". "Ich denke tatsächlich, dass eine Fusion zwischen Barrick und Newmont zu einem untragbaren Unternehmen führen würde. Es wurde nicht viel Geld für Explorationen eingesetzt und die Menge an Goldvorkommen, die diese Bergbauunternehmen finden müssten, um ihre derzeitigen Produktionsprofile zu erhalten, existiert einfach nicht", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de