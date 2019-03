Steuerquote: Deutschland bleibt "Spitze"

Während in den Wahlprogrammen der Union immer wieder mit Steuersenkungsabsichten geworben wurde, kletterte die Steuerquote (eine Kennzahl, die in diesem Fall die Summe aller Steuern zum Brutto inlandsprodukt angibt) Jahr für Jahr.Lag sie im Jahr 2005 - als Angela Merkel erstmals Kanzlerin im Rahmen einer Großen Koalition wurde - noch bei 19,6%, stieg sie auf nunmehr 22,8% im Jahr 2018.Und weil das Bruttoinlandsprodukt im selben Zeitraum ebenfalls deutlich stieg (von 2,3 auf etwa 3,4 Billionen € jährlich), klingelten in den letzten Jahren bei Bund, Ländern und Gemeinden die Kassen deutlich hörbar.Doch dieses viele Geld wurde und wird versprochen, verplant und ausgegeben ohne an eventuell auch wieder magerere Zeiten zu denken.Mit der jetzt nachlassenden Konjunktur wird auch manche öffentliche Kasse ihren Höhenflug beenden und unsanft auf dem Boden der Tatsachen aufsetzen!Es bleibt eine Steuerquote, mit der auch nach Angaben der in dieser Hinsicht gewiß nüchtern-neutralen OECD (die in Paris ansässige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Deutschland auf einem der obersten Ränge anzutreffen ist. Der deutsche Michel wird sich nicht erholen können...© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus dem Infoblatt Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4329