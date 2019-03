Russland erhöht erneut Gold- & Devisenreserven in 9. KW

In dieser Woche veröffentlichte die Zentralbank der russischen Föderation die aktuellen Daten zu ihren Gold- und Devisenreserven in US-Dollar. Daraus geht hervor, dass sich die Reserven in der 9. Kalenderwoche 2019 im Vergleich zur vorherigen Woche erneut erhöht haben.In der 8. Kalenderwoche hatte die Zentralbank ihre Reserven zuvor auf 480,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Nun baute man die Reserven zum 1. März 2019 um weitere 2,3 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 482,8 Milliarden US-Dollar aus.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de