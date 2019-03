Platin - Erholung gestoppt

Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 831 USD hatten die Bullen bei Platin Ende Februar ein Kaufsignal generiert und damit einen Doppelboden bei 775 USD bestätigt. Im Anschluss zog der Wert geradlinig bis an die Hürde bei 868 USD an. Dort scheiterten die Käufer allerdings und eine scharfe Korrektur setzte ein. Diese drückte das Edelmetall zuletzt wieder unter die Haltemarken bei 845 und 831 USD und bildete so die ersten Verkaufssignale aus. Aktuell erreicht der Wert wieder die 806 USD-Marke.Die Wucht mit der der steile Anstieg gekontert wurde ist enorm. Sie dürfte auch vor der 806 USD-Marke nicht Halt machen und damit den Wert wieder bis an den Ausgangspunkt der Erholung bei 775 USD drücken. Hier könnte eine Aufwärtsbewegung einsetzen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen weitere Verluste bis 751 USD zur Folge.Verteidigen die Bullen dagegen ihre letzte Bastion bei 806 USD, wäre eine Erholung bis 831 USD zu erwarten, ehe die Verkaufswelle dort fortgesetzt werden dürfte. Erst über 845 USD wäre dieser Abverkauf gestoppt.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG