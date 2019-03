Defla XXL - Destruktive blamiert weil demaskiert

Zuerst zum Unwichtigen: Hurra, unser LiteCoin steigt, aber heftig und hat unsere LiteCoin Sammlung bereits wertmäßig die BitCoin Sammlung übertroffenBei den Microbeimischungen bleibt der EDO SpitzeUnd bei den wichtigen, nämlich den hochgewichteten Assets hat im nun wieder (von selber, kursgemacht) größten Teilportfolio Edelmetall das Gold knallhart einen Konter gegen Palladium gefahren nach der schmerzlichen Niederlage von letzter Woche und zwar nicht die Niederlage aufgeholt, aber immerhin den Wert des Goldes bei uns, welcher schon unter den Wert des Palladium gerutscht war, wieder auf gleiche Augenhöhe gestellt.Gold in EUR umgerechnet mit 1,79% saftig im Plus und Palladium mit 0,73% ein Wenig im Minus machen es möglich.Silber prügelt beinhart gegen Platin zurück und holt seinen Abrutsch in der Kreuzratio von letzter Woche deutlich aber nicht ganz auf.