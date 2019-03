Price Futures Group - Sorgen um Wirtschaft untergraben Gold

Phil Flynn, Marktanalyst von Price Futures Group, erwartet einen steigenden Goldpreis solange die Märkte das sprichwörtliche Glas halbleer sehen, oder sich über die schwachen Wirtschaftsdaten sorgen und gute Neuigkeiten ignorieren, so berichtet Scrap Register Aufgrund wachsender Sorgen um einen Weltwirtschaftsabschwung ist Gold am letzten Freitag höher gestiegen; vor allem nachdem der Vorsitzende der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, am Donnerstag Sorgen um die europäische Wirtschaft geäußert hatte.Am Freitag sei Gold aufgrund seines Status als sicherer Hafen gestiegen, so Flynn, und diese Rally solle sich bis in diese Woche fortsetzen. Dennoch seien Trader derzeit mehr auf die Enttäuschungen fokussiert und dies verschaffe Gold einen Vorteil. "Aktuell sieht der Markt das Glas als halbleer", erklärte der Marktanalyst.© Redaktion GoldSeiten.de