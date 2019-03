Kitco Goldumfrage: Experten und Kleinanleger bleiben positiv gegenüber Goldpreis

In der Umfrage zur Goldprognose, die jede Woche von Kitco News durchgeführt wird, erwartet der Großteil der Teilnehmer erneut einen steigenden Goldpreis. Während Privatanleger den Goldpreisen gegenüber optimistisch geblieben sind, wechselte die Mehrheit der Marktexperten ihre Einstellung von bearish zu bullisch. Der Goldpreis erreichte am Donnerstag letzter Woche den niedrigsten Stand des Jahres, erholte sich jedoch danach wieder.An der Wall-Street-Umfrage nahmen 14 Marktexperten teil. Zwölf davon (86%) beschrieben ihre Einstellung als bullisch gegenüber dem Goldpreis in der anstehenden Woche. Jeweils eine Person stimmte in der Umfrage für einen Abwärts- bzw. Seitwärtskurs.Indessen nahmen 538 Teilnehmer an der Main-Street-Umfrage teil. Für einen steigenden Goldpreis in dieser Woche stimmten insgesamt 274 Personen (51%). Weitere 177 (33%) rechnen mit einem sinkenden Goldpreis und die restlichen 87 (16%) erwarten einen Seitwärtstrend.© Redaktion GoldSeiten.de