Benchmark Metals erweitert mineralisiertes Ressourcengebiet im Lawyers Trend

Edmonton, 11. März 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, nach den erfolgreichen Stepout-Bohrungen im Gold- und Silberprojekt Lawyers über eine Erweiterung des Mineralressourcengebiets Cliffs Creek um 350 Meter zu berichten. Der Lawyers Trend liegt innerhalb des ertragreichen Stikine-Terrans, das zur Bergbauregion Toodoggone gehört. Hier ist auch die Region Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia beheimatet.CEO John Williamson sagt dazu: Im Rahmen unseres erfolgreichen Bohrprogramms 2018, das insgesamt 38 Bohrlöcher mit 4.122 m - davon 18 Bohrlöcher mit 2.085 m bei Cliffs Creek - umfasste, haben wir in den meisten Bohrlöchern eine bedeutende Gold- und Silbermineralisierung durchteuft. Die Bohrungen erweiterten die mineralisierte Zone um 350 m südöstlich des Gebiets mit der ersten Ressource bei Cliffs Creek in der Nähe des nordwestlichen Bereichs des mineralisierten Lawyers Trend. Die Ressource und der mineralisierte Trend sind entlang einer nordöstlich ausgerichteten Verwerfung nach wie vor in Richtung Südosten und Norden offen. Das nach Norden versetzte Zielgebiet wurde bei anomalen Bodenprobenahmen im Jahr 2018 definiert.Im Folgenden finden Sie einen Lageplan mit dem mineralisierten Ressourcengebiet: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46134/BNCH News Release - 11 March 2019_DE_PRCOM1.001.pngDie Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Lawyers Trend in der Zone Cliffs Creek haben die Gold- und Silbermineralisierung nach Südosten auf eine Streichlänge von insgesamt über 550 m erweitert. Die erste Ressourcenschätzung hat eine Streichlänge von 200 m und die Bohrungen 2018 haben die mineralisierte Zone um 350 m nach Südosten erweitert. Ausgewählte Stepout-Bohrlöcher mit Gold- und Silbermineralisierungsabschnitten mit hohen Gehalten und Bulk-Tonnagen-Potenzial lieferten bis zu 1,79 g/t Au und 103,31 g/t Ag auf 28,95 m sowie 5,62 g/t Au und 292,31 g/t Ag auf 3,05 m. Das Bohrloch 18CCRC011 durchteufte überdies eine Gold- und Silbermineralisierung 1 Kilometer weiter im Südosten. Dieses 1-Kilometer-Stepout-Bohrloch, das mit einer großen radiometrischen Anomalie und einer linearen magnetischen Anomalie zusammenfällt, deutet darauf hin, dass sich das mineralisierte System wahrscheinlich weiter in Streichrichtung nach Südosten erstreckt. Das Bohrprogramm 2019 wird sich auf die Erweiterung der Mineralressourcenschätzung konzentrieren, indem lange Abschnitte mit mäßigen Gold- und Silberabschnitten gebohrt werden. Diese mächtigen Abschnitte, die an der Oberfläche beginnen, beinhalten auch hochgradige Erzgänge.- 18CCRC010: von 83,82 m bis 121,91 m, 1,10 g/t Au & 16,69 g/t Ag, 38,09 m Abschnitt-- einschließl.: von 103,63 m bis 105,16 m, 10,45 g/t Au & 78,10 g/t Ag, 1,52 m Abschnitt- 18CCRC009: von 6,10 m bis 35,05 m, 1,79 g/t Au & 103,31 g/t Ag, 28,95 m Abschnitt-- einschließl.: von 9,14 m bis 12,19 m, 5,62 g/t Au & 292,31 g/t Ag, 3,05 m Abschnitt- und: von 22,86 m bis 24,38 m, 8,52 g/t Au & 455 g/t Ag, 1,52 m Abschnitt- 18CCRC004: von 33,53 m bis 92,96 m, 0,65 g/t Au & 12,58 g/t Ag, 59,43 m Abschnitt-- einschließl.: von 48,77 m bis 50,29 m, 4,24 g/t Au & 106 g/t Ag-, 1,52 m Abschnitt- 18CCRC011: von 144,78 m bis 178,30 m, 0,59 g/t Au & 8,10 g/t Ag, 33,52 m AbschnittDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. 