China erhöht Goldreserven im Februar

China erhöhte nun schon den dritten Monat in Folge seine Goldreserven und verstärkte damit das bullische Argument, dass die Zentralbankennachfrage in diesem Jahr auf einem hohen Niveau bleiben wird, so berichtet die Gulf Times . Die People's Bank of China (PBoC) erhöhte ihre Reserven im Februar auf mittlerweile 60,26 Millionen Unzen Gold; im vorherigen Monat hatten sich diese auf 59,94 Millionen Unze belaufen."Aktuelle Bemühungen, die Reserven zu diversifizieren - weg vom US-Dollar - hat zu Goldkäufen durch die PBoC geführt. Wir denken, dass sich diese fortsetzen werden", so kommentierte Robin Bhar von Societe Generale SA. Ein Großteil dieser Zentralbankenkäufe seien "darauf ausgerichtet, Vermögenswerte anzusammeln, die kein Gegenparteirisiko besitzen, anders als US-Staatsanleihen."Chinas Entscheidung, erneut mit derartigen Käufen zu beginnen, wurde zur Zeit geringen inländischen Wachstums getroffen. Auch Russland, das seine Reserven unabhängiger vom Dollar machen möchte, kaufte in den letzten vier Jahren mehr als 200 Tonnen des Metalls und verkaufte laut Angaben des World Gold Council seine Bestände an US-Staatsanleihen beinahe vollständig.© Redaktion GoldSeiten.de