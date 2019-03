Simbabwe: Änderung des Gesetzes zur Einschränkung der Besitzrechte auswärtiger Platinunternehmen

Wie Winston Chitando, Bergbauminister von Simbabwe mitteilte, wird ein Gesetz abgeschafft, das auswärtigen Platinbergbauunternehmen untersagt, volle Kontrolle über ihre Betriebe in dem Land zu haben, berichtet Reuters . Dieses Gesetz begrenzt zurzeit die Besitzrechte auswärtiger Platin- und Diamantbergbauunternehmen auf 49%. Dieses Gesetz sollte dafür sorgen, dass Simbabwer einen höheren Anteil am inländischen Minensektor erhalten, doch auswärtige Investoren meinten, dass seine Umsetzung oft unklar war und anfällig für Missbrauch.Wann diese Änderungen im Parlament vorgestellt werden, werde laut Bergbauminister Chitando noch bekannt gegeben. Er äußerte sich allerdings nicht dazu, ob sich diese Änderung auch auf den Diamantsektor beziehe.Das Investoreninteresse in Simbabwes wenig aufgeschlossene Vorkommen hat sich in letzter Zeit verbessert. Obwohl keine auswärtigen Platinunternehmen gezwungen waren, ihre Kontrolle aufzugeben, waren Investoren der Ansicht, dass das Gesetz das politische Risiko des Landes erhöhte. Der Finanzminister sagte, dass Simbabwe im letzten Jahr allein 8 Mio. US-Dollar in den Bergbau lockte und dass Projekte in den nächsten drei Jahren noch mehr an Schwung gewinnen werden. Zimbabwe besitzt nach Südafrika die zweitgrößten Platinvorkommen der Welt.© Redaktion GoldSeiten.de