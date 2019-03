Infografik: 20 übliche Metalllegierungen und ihre Bestandteile

Jeden Tag begegnen uns Metalle, die nicht im Periodensystem vorkommen. Sie könnten ein Blechblasinstrument spielen, während sie eine Kette aus Weißgold tragen - oder vielleicht kochen Sie mit einer Gusspfanne und bewahren ihr Resteessen in einem Kühlschrank aus Edelstahl auf. Wahrscheinlich kennen Sie die Namen der üblichen Metalllegierungen und wissen sogar, wie sie aussehen und sich anfühlen. Aber wissen Sie, aus welchen Basismetallen diese Legierungen bestehen?Auf der Webseite The Visual Capitalist wurde nun eine Infografik von Alan's Factory Outlet veröffentlicht, die die Metalle und Nicht-Metalle auflistet, die für die Herstellung der gängigen Metalllegierungen verwendet werden. Insgesamt werden 20 Legierungen aufgezählt, von bekannten Metallen (sprich Bronze und Sterlingsilber) zu weniger bekannten Metallverbindungen für Industriezwecke (z. B. Lötzinn, Geschützmetall, Magnox).Menschen stellen Legierungen aus verschiedenen Gründen her. Manche Legierungen haben eine lange historische Bedeutung. Elektron z. B. ist eine natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber (mit Spuren von Kupfer), die für die Herstellung der ersten Metallmünzen benutzt wurde. Jedoch wurden die meisten gängigen Metalllegierungen in der Infografik von Menschen für praktische Zwecke erfunden, ob mit Absicht oder zufällig.In der Liste sind auch zwei Legierungen, die einen großen Eindruck auf die Menschheitsgeschichte hinterlassen haben. Zum einen wäre da Bronze, nach der die Bronzezeit (3.000 v. Chr. bis 1.200 v. Chr.) benannt wurde. Diese Legierung aus Kupfer und Zinn war extrem nützlich für unsere Vorfahren, weil es viel stärker und härter ist als seine Metallbauteile. Stahl ist ein weiteres gutes Beispiel für eine Legierung, die die Welt veränderte. Es ist eines der wichtigsten und am stärksten verbreiteten Metallen auf der Welt. Ohne Stahl wäre die moderne Zivilisation (Hochhäuser, Brücken, usw.) einfach nicht denkbar.© Redaktion GoldSeiten.de