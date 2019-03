Kibaran Resources Ltd.: Einladung zur Teilnahme am Aktienkaufplan

11. März 2019Sehr geehrte Aktionäre,- Kibarans Aktionäre haben die Gelegenheit, Aktien bis zum Gesamtwert von 15.000 AUD zu einem Preis von 0,10 AUD pro Stammaktie zu kaufen, was einem Discount von 8% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der fünf Handelstage vor der Veröffentlichung des Plans entspricht- Der Aktienkaufplan und die kürzlich erfolgte Aktienplatzierung werden zusammen genommen eine Kapitalerhöhung von bis zu 2,1 Mio. AUD bedeuten- Der Erlös wird verwendet, um Kibarans Epanko Graphit-Projekt und das umweltfreundliche EcoGraf-Graphitreinigungsverfahren in Richtung Produktion und Cashflow voranzubringenAm 27. Februar 2019 hat Kibaran Resources Ltd. (Kibaran oder das Unternehmen) (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) gemeldet, dass es von erfahrenen, institutionellen und professionellen Investoren feste Zusagen für eine Kapitalerhöhung um 1,1 Mio. AUD durch eine Aktienplatzierung von 11 Millionen vollständig eingezahlten Stammaktien (Aktien) zu einem Ausgabepreis von 0,10 AUD pro Aktie erhalten hat (Platzierung).Die Platzierung ist am 5. März 2019 abgeschlossen worden und Kibaran freut sich, allen teilnahmeberechtigen Aktionären (wie unten näher beschrieben) durch einen Aktienkaufplan (Share Purchase Plan SPP) die Möglichkeit zu geben, an den Aktivitäten zur Kapitalerhöhung teilzunehmen.Gemäß dem Aktienkaufplan werden teilnahmeberechtigte Aktionäre die Gelegenheit haben, Aktien zum selben Ausgabepreis der Platzierung (0,10 AUD pro Aktie) bis zum Gesamtwert von 15.000 AUD zu erwerben, ungeachtet der Höhe ihres Aktienanteils und ohne anfallende Brokerage-Gebühren.Durch das Angebot des Aktienkaufplans beabsichtigt das Unternehmen bis zu 1 Million AUD aufzunehmen entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie in diesem Brief aufgeführt. Das Unternehmen kann weitere Zeichnungen akzeptieren oder, alternativ, das Angebot früh schließen und/oder Anträge zurückziehen.Dementsprechend sind teilnahmeberechtigte Aktionäre, die gerne am Aktienkaufplan teilhaben möchten, aufgefordert, dies so bald wie möglich zu tun.(Dies ist eine Teilübersetzung. Die vollständige Einladung an die Aktionäre kann im Original auf www.kibaranresources.com gelesen werden. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.)