Eloro Resources mit 0.62 g/t Gold über 59,9 m nach Neuauswertung der 2017-2018 La Victoria Bohrergebnisse

BohrlochAu Von (M)Bis (MIntervallHöhen (M) Pressemittei

(g/t) ) ( lung

M)

ERU-01 0,54 22,5 36,0 13,5 3312m-3321m16 Jan 2018

ERU-01 0,35 85,0 91,0 6,0 3197m-3201m16 Jan 2018

ERU-02 0,14 65,6 70,4 4,8 3284m-3287m16 Jan 2018

ERU-02 0,62 162,1 222,0 59,9 3167m-3213m16 Jan 2018

ERU-03 0,68 61,6 83,3 21,8 3235m-3250m16 Jan 2018

ERU-03 0,51 89,5 95,5 6,0 3264m-3269m16 Jan 2018

ERU-04 1,60 145,6 152,6 7,0 3182m-3187m16 Jan 2018

ERU-05 Fußnote

1

ERU-06 0,16 253,0 256,7 4,0 3046m-3048m6 Jun 2018

ERU-07 0,34 2,0 5,7 3,7 3362m-3364m6 Jun 2018

ERU-07 0,21 51,2 59,7 8,5 3320m-3326m6 Jun 2018

ERU-07 0,29 86,7 89,4 2,7 3298m-3299m6 Jun 2018

ERU-07 0,35 135,7 140,7 5,0 3258m-3261m6 Jun 2018

ERU-07 0,24 235,2 239,7 4,5 3182m-3185m6 Jun 2018

ERU-07 0,40 270,7 275,7 6,0 3155m-3158m6 Jun 2018

ERU-09A 0,33 149,8 160,8 11,0 3171m-3179m6 Jun 2018

ERU-09A 0,41 171,0 173,8 2,8 3161m-3163m6 Jun 2018

ERU-09A 0,70 208,8 211,8 5,0 3132m-3133m6 Jun 2018

ERU-09A 0,34 241,3 244,3 3,0 3107m-3109m6 Jun 2018

ERU-10 0,53 99,0 110,0 11,0 3188m-3195m18 Aug 2018

ERU-10 0,33 336,0 339,0 3,0 3012m-3014m18 Aug 2018

ERU-10 0,31 366,0 369,3 3,0 2989m-2992m18 Aug 2018

ERU-11 0,51 73,3 89,6 16,3 3150m-3160m18 Aug 2018

ERU-12 0,31 154,9 161,7 6,8 3073m-3075m18 Aug 2018

Toronto, 11. März 2019 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (Eloro oder das Unternehmen) freut sich die Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm des La Victoria-Projekts bekannt zu geben, die sich aus einer detaillierten internen wissenschaftlichen Analyse des La Victoria Gold/Silber-Projekts ("La Victoria") ergeben, mit dem kürzlich ein Zweiphasen-Diamantbohrprojekt abgeschlossen wurde. Diese Neuauswertung wurde im Rahmen eines internen QA/QC Audit von zwölf Diamant Bohrlöchern auf 4216 Metern durchgeführt. Jim Steel, MBA, P. Geo und bei Eloro Senior VP Mining, Qualified Person (QP) sowie verantwortlich für die weiterführenden Aktivitäten am La Victoria Projekt sowie Mr Alex Horvath, P. Eng., QP und Experte in Ressourcenmodellierung und -entwicklung waren für das Audit verantwortlich. Alex Horvath wird darüber hinaus neben seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsführung von Eloro auch die Rolle des Chief Technical Advisors übernehmen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die unten beschriebenen Ergebnisse ausreichend überzeugend sind, um weiterführende Bohrungen am La Victoria Projekt zu beabsichtigen. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine interne Ressourcenmodellierung der neu interpretierten Daten durch.Die Stichproben mit den höchsten Ergebnissen ergab 63,8g/t Gold, 57.7g/t Silber und 0,77% Kupfer mit >1% Arsen (siehe Pressemitteilung vom 12. August 2015). Handproben zeigten eine starke Konzentration von Arsenpyrit, welches die Quelle des Goldes sein könnte. Die Bohrergebnisse wurden einer umfangreichen statistischen Analyse unterworfen in der hervorging, dass es eine stärkere Korrelation zwischen Gold und Arsen als zwischen Gold und Silber gibt. Eine Korrelation zwischen Gold und Eisen oder Schwefel konnte nicht nachgewiesen werden, was darauf hindeutet, dass Pyrit nicht mit Gold mineralisiert ist.Die Existenz anomaler Arsenpyrit Bereiche deuten darauf hin, dass es mindestens drei mineralisierte Strukturbereiche im Rufina West Zielgebiet gibt, welche durch eine starke Korrelation zwischen den Bohrlöchern in östlicher und westlicher Richtung bestätigt werden.Die Daten lassen eine subvertikale Ausrichtung zu den Zonen vermuten, ähnlich der strukturellen Ausrichtung der mineralisierten Strukturen, die bei der Oberflächenkartografierung und -Probenahme im Rufina West Zielgebiet (siehe hierzu Pressemitteilung vom 4. April 2018). Die Mineralisierung ist vor allem in hydrothermalen Brekzien bei La Victoria zu finden, aber auch in nahegelegenen Shahuindo Goldlagerstätte von Pan American Silver Corp. , wo eine ähnliche Arsen-Gold Korrelation einen Teil der Mineralisation definiert.Stark anomale Arsenpyritwerte korrelieren mit erhöhten Goldwerten über einen vertikalen Bereich von 109 m, von ca. 3136 m bis ca. 3245 m in den Bohrergebnissen. Dies ist der gleiche Höhenbereich wie bei der Entnahme von Oberflächenproben aus den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen der Rufina West Kartografierungs- und Probenahmeprogrammen. Die Zusammenführung der Daten lässt darauf deuten, dass es sich in diesem Bereich um die am stärksten mineralisierte Zone handelt, die für epithermale Goldlagerstätten charakteristisch ist und im Bohrprogramm angestrebt wird.Die folgenden Tabellen basieren auf definierten Bereichen des Arsenpyritanteils und zeigen die Höhenlagen jeder Kreuzung, fett gedruckt, wenn sie innerhalb der Zielzone von 3136m bis 3245m liegen. Die Kreuzungen mit niedrigeren werten beweisen weiter die starke Korrelation zwischen Arsenpyrit und Gold und liefern wichtige Hinweise für die Vektorisierung in höhergradige Zonen. Weiterführende Daten zu den Bohrlöchern können in den angegebenen Pressemitteilungen nachgelesen werden.Die Kreuzung bei 59,9 Metern des Bohrlochs ERU-02 zeigt zwei ineinander angrenzende hochgradige Arsenpyrit Intervalle.ERU-03 wurde in östlicher Richtung gebohrt, in eine Zone mit keinerlei Kenntnissen über Oberflächenmineralisierung. Es zeigt eine geophysische Anomalie welche mit der selben Korrelation zwischen Arsenpyrit und Gold auf den selben Höhenlagen der Probebohrungen in westlicher Richtung.Fußnote 1: ERU-05 war eine kurze Probebohrung um die selben geophysischen Eigenschaften zu testen wie in ERU-01 und ERU-02. Die einzigen Resultate von 0,25g/t wurden auf 2 Metern zwischen 141 und 143 Metern Tiefe nachgewiesen.ERU-06 wurde inmitten des Hauptgebiets der Oberflächenmineralisierung von Rufina bis in die Ziel-Stratigraphie gebohrt. Die entnommenen Werte entsprechen vertikal einer Oberflächenprobe von 46,4 g/t Gold über 0,3m im Jahr 2011 und einem Oberflächenwert von 20,4 g/t Gold über 0,4m im Jahr 2010. Außer diesem Intervall gab es mehrere Punktwerte von erhöhtem Arsenpyrit mit Gold über 0,5 g/t.ERU-07 und ERU-08 waren Erkundungsbohrungen, die stratigraphisch deutlich höher gebohrt wurden als die anderen Bohrungen und in zwischengeschaltete Sedimente und Intrusionen geleitet wurden. Die Korrelation zwischen Arsenpyrit und Gold wurde in verschiedenen Kreuzungen der Bohrlöcher ERU-07 und ERU-08 nachgewiesen mit Werten von teilweise ca. 0,2g/t Gold bei etwas höher berechnetem Arsenpyritgehalt.Eloro CEO Tom Larsen sagte: Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass die Bohrergebnisse einen kontinuierlichen Mineralisierungsblock mit Goldwerten zeigen, der einer Blockmodellierung standhalten kann. Unsere Erkundungsbohrungen haben eindeutig gezeigt, dass es im La Victoria Gold/Silber-Projekt viel Potenzial gibt. Wir werden nun mit etwas Abstand die nächsten Schritte abwägen, während wir uns auf das Zielbohrprogramm von San Markito vorbereiten.Eloros SVP Mining, Jim Steel, meint, dass wir nun wissen, dass die Goldmineralisierung mit Arsenpyrit korreliert und die größte Goldkonzentration in drei verschiedenen Bereichen von Rufina liegt. Wir werden nun die Daten der Probebohrungen nochmal genauer analysieren und mehrere repräsentative Bereiche mit hohem Goldvorkommen für die ersten metallurgischen Auswertungen auswählen. Nicht nur bei Rufina sondern bei allen Sektoren mit hoher Mineralisierung, welche auf hohes Goldvorkommen schließen lässt.Jim Steel, MBA, P,Geo., eine Qualified Person im Rahmen der Richtlinie National Instrument 43-101, hat diese Pressemitteilung und dessen Inhalt gelesen und genehmigt.Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetall-Grundstücken in Peru und Quebec. Eloro besitzt 90% Anteil am La Victoria Gold/Silber Projekt. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru, 50 km südlich von Barricks Lagunas Norte Gold Mine und Tahoes La Arena Gold Mine. Das La Victoria Projekt besteht aus 8 Konzessionen und 8 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 89 Quadratkilometer. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3100m bis 4200m über dem Meeresspiegel.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Chairman & CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche Zukunft gerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass Zukunft gerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf Zukunft gerichtete Informationen verlassen.Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.