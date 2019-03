Börsenmakler gegen Transparenzregeln, die LME umsetzen muss

Nach einem Bericht von Reuters stoßen Versuche von EU-Aufsichtsbehörden die Londoner Metallbörse London Metal Exchange (LME) transparenter zu gestalten, auf Widerstand von Tradern. Jedoch muss die LME die Auflagen erfüllen und bietet u. a. ein neues Handelssystem, um die Bedenken zu zerstreuen.Nach der Finanzrichtlinie MiFID II, die seit Januar 2018 in Kraft ist, müssen alle Preisangaben und Handelsabschlüsse dem Markt bekannt gemacht werden. Der Großteil des Handels an der LME ist transparent, wobei Erlasse der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht auf die Geschäfte angewandt wurden, die es nicht waren. Diese Erlasse sollen nun nach Ansicht der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) abgeschafft werden.Insbesondere die Geschäfte, die per Telefon ausgeführt werden, sind von dieser Regelung betroffen, da sie als "Vorhandel" nicht veröffentlicht werden, bis die Deals abgeschlossen sind. Börsenmakler sind in Sorge, dass Kunden woanders hingehen, wenn ein neues, transparentes System dazu führt, dass die LME bestimmte Trades verhindert, weil sie die Anforderungen der MiFID II nicht erfüllen.Die Nachteile eines neuen Systems bestehen u. a aus zusätzlichen Regulierungen für Teilnehmer, höheren Kosten für die LME und Bedenken, dass es zu einem irreführenden Bild über Liquidität und Preisgestaltung führen könnte, so die LME in einem Schreiben. Die Einführung von Vorhandelsauflagen hängt von dem Ausgang der Brexit-Verhandlungen ab. Jedoch hieß es von der LME, dass sie sich unabhängig von Ausgang der Verhandlungen an die Auflagen der Vorhandelstransparenz halten müsste.© Redaktion GoldSeiten.de