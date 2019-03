Minaurum Gold Inc.: Neue Resultate

Dann habe ich noch das Management und die Geologen von Minaurum Gold (A1CTEA, TSX: MGG) getroffen, die kurz vor der PDAC noch ein Explorationsupdate veröffentlicht haben ( Link ).Wie mehrfach erklärt, bohrt Minaurum Gold Inc. nicht auf dem ersten spektakulären Fund weiter, sondern testet mit jeder neuen Bohrung eine neue Ader.In den neuen Resultaten sehen wir knapp 10 Meter mit 269 g/t Silberäquivalent und einige weitere Treffer mit bis zu 618 g/t Silberäquivalent. Jeder dieser Treffer ist eine Neuentdeckung und liegt teilweise Kilometer voneinander entfernt. Dr. Peter Megaw, der mehrfach ausgezeichnete Geologe von Minaurum, kommentierte die Resultate wie folgt:Ich denke die folgende Übersicht ist gut, um das Vorgehen von Minaurum besser zu verstehen. Insgesamt 19 Adern konnten bislang identifiziert werden und den größten Treffer hat man auf Europa-Guadalupe mit 8,25 Metern und 1.760 g/t Silber erzielt:Von den 19 Adern wurden 11 bislang getestet, alle zeigten Mineralisierungen an. Acht weitere Adern sind noch überhaupt nicht angebohrt.Das Potential ist hier weiterhin hoch. Das Geologen-Team mit Dr. Peter Megaw und David Jones zählt zu den angesehensten in ganz Nordamerika. Diese beiden Jungs haben massive Funde getätigt und standen nicht nur einmal auf dem Projekt und haben ein paar Steine aufgeklopft:So wundert es mich auch nicht, dass das Management in zig wichtigen Meetings auf der PDAC waren. Ich darf keine Namen nennen, doch Minaurum hat jetzt bereits die Aufmerksamkeit vieler größerer Produzenten im Sektor auf sich gezogen.Zuletzt sammelt bei 0,42 CAD eine Adresse kräftig auf und nimmt mit Wohlwollen die Stücke nervöser Kleinanleger auf.Ich gehe davon aus, dass Minaurum in den nächsten 6-12 Monaten die beste Silber-Explorationsstory an der TSX werden wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.