Goldsource Mines kündigt vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD an

VANCOUVER, 12. März 2019 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit PI Financial Corp. eingegangen ist, ein Konsortium von Vermittlern (zusammen die Vermittler), im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von 41.666.700 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit und Bruttoerlösen für das Unternehmen in Höhe von rund 5 Mio. CAD, anführen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Goldsource und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant von Goldsource (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt innerhalb von 24 Monaten ab Abschlussdatum des Angebots zum Kauf einer Stammaktie von Goldsource zu einem Preis von 0,20 CAD.Außerdem hat Goldsource den Vermittlern eine Option (die Option der Vermittler) eingeräumt, die ganz oder teilweise bis zu zwei Tage vor Abschlussdatum des Angebots ausübbar ist und dazu berechtigt, den Umfang des Angebots um bis zu 15% ausschließlich zur Abdeckung von möglichen Überzeichnungen und zur Marktstabilisierung zu erhöhen.Goldsource freut sich auch bekannt zu geben, dass Eric Sprott eine geplante Lead-Order im Rahmen der Zeichnung von 25 Mio. Einheiten, was einer Gesamtzeichnung von 3 Mio. CAD entspricht, abgegeben hat.Das Unternehmen möchte die Erträge aus diesem Angebot für Folgendes verwenden: Erprobung und Erweiterungen der kürzlich entdeckten hochgradigen Salbora-Entdeckung auf dem Goldprojekt Eagle Mountain in Guyana, Abschluss einer aktualisierten Ressource, Weiterführung der Vormachbarkeitsstudie einschließlich der Salbora-Entdeckung und allgemeine Unternehmenszwecke.Das Unternehmen wird seinen Vermittlern eine Gebühr von 6% des Angebots zahlen (einschließlich von jeder Ausübung der Option der Vermittler). Außerdem hat das Unternehmen zugestimmt, den Vermittlern nicht übertragbare Kompensationsoptionen auszugeben, die in der Anzahl 6% der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkaufen Einheiten entsprechen (einschließlich von jeder Ausübung der Option der Vermittler). Jede Kompensationsoption ist 24 Monate ab Abschlussdatum des Angebots ausübbar und berechtigt zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis von je 0,12 CAD.Das Angebot soll am oder um den 10. April 2019 abgeschlossen werden und unterliegt der behördlichen Genehmigung. Der Weiterverkauf der im Rahmen des Angebots ausgeteilten Wertpapiere unterliegt einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Tag nach dem Abschlussdatum des Angebots.Es ist damit zu rechnen, dass bestimmte Direktoren, Führungskräfte und andere Insider des Unternehmens Einheiten im Rahmen des Angebots erwerben werden. Solche Beteiligungen werden als Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen gemäß der Bedeutung der TSX Venture Exchange Policy 5.9 sowie des in diese Richtlinie aufgenommenen Multilateral Instrument 61-101-Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) angesehen. Das Unternehmen nimmt die Ausnahmegenehmigungen von den formellen Anforderungen bezüglich der Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 bezüglich der Beteiligung nahe stehender Unternehmen und Personen an dem Angebot in Anspruch, da weder der Verkehrswert (wie gemäß MI 61-101 festgelegt) der Transaktion noch der Verkehrswert der Bezahlung für die Transaktion , insoweit die interessierten Parteien beteiligt sind, voraussichtlich 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie gemäß MI 61-101) überschreiten wird.Die in dieser Pressemitteilung behandelten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act"), oder anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen in einem der Bundesstaaten der USA registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. US-Bürgern bzw. für Rechnung von oder zugunsten von US-Bürgern (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act) oder Personen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind gemäß U.S. Securities Act und jedem anderen anwendbaren Wertpapiergesetz in den USA registriert oder es liegt eine Befreiung von der Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere unter jeder Rechtsprechung, einschließlich der USA, dar.Ioannis (Yannis) Tsitos, President & DirectorGoldsource Mines Inc.Ansprechpartner:-Ioannis (Yannis) Tsitos, President-Fred Cooper, Investor RelationsTel:-+1 (604) 694-1760Fax:-+1 (604) 694-1761gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail:-info@goldsourcemines.comWebsite:-www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmtWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Genauigkeit und Richtigkeit dieser Pressemitteilung.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen erwartete Zeichnungen und den Abschluss des Angebots, den Nettoerlös aus dem Angebot und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden unter anderem Annahmen über die Bedingungen der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte, den Zeitpunkt und die Höhe der Investitionen sowie die Auswirkungen der Regulierung durch staatliche Stellen getroffen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risikofaktoren, einschließlich: der Verfügbarkeit von Mitteln, dem Zeitpunkt und dem Inhalt von Arbeitsprogrammen, den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten auf Mineralliegenschaften, der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!