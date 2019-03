Goldreserven der Zentralbanken des Eurosystems um weitere 1 Mio.  gestiegen

Die Europäische Zentralbank gab vor Kurzem den konsolidierten Ausweise des Eurosystems zum 8. März 2019 heraus. Aus dem Angaben geht hervor, dass bei der Position "Gold und Goldforderungen" in der 10. Kalenderwoche ein Zuwachs von 1 Million Euro auf 389,77 Milliarden Euro verzeichnet wurde.Die Zunahme ist der EZB zufolge wieder auf den Erwerb von Goldmünzen durch zwei Zentralbanken des Eurosystems zurückzuführen.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen ist im Berichtszeitraum indes um 0,87 Milliarden Euro auf insgesamt 328,5 Milliarden Euro gestiegen. Den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de