Silber - Erholung nach Verkaufslawine

Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 15,00 USD setzte der Silberpreis im Januar eine Erholung fort, die in der Spitze bis an den Widerstand bei 16,26 USD führte. Dort stoppte ein bärisches Doppeltop die Aufwärtsbewegung. Mit dem Bruch der Unterstützung bei 15,59 USD und einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bildete der Wert ein Verkaufssignal aus, das durch einen Einbruch bis 15,00 USD bestätigt wurde. Ausgehend von dieser Haltemarke zieht Silber aktuell wieder an die 15,59 USD-Marke an.Der derzeitige Anstieg stellt bislang nicht mehr als den bärischen Pullback an die frühere Unterstützung bei 15,59 USD dar. Doch selbst wenn die Hürde überwunden werden sollte, wäre erst bei einem Anstieg über 15,80 USD von einem Ende des neuen Abwärtstrends und einem weiteren Kaufimpuls bis 16,26 USD auszugehen.Prallt Silber dagegen von der 15,59 USD-Marke nach unten ab, käme es unterhalb von 15,26 USD zu Verlusten bis 15,00 USD. Ein Unterschreiten der Marke dürfte die Abwärtswelle beschleunigen und einen Einbruch bis 14,60 und 14,45 USD nach sich ziehen. An dieser Stelle könnte eine weitere übergeordnete Aufwärtsbewegung einsetzen. Abgaben unter 14,31 USD hätten dagegen einen Test der Vorjahrestiefs um 13,90 USD zur Folge.