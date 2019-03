Gold hält Unterstützung unterhalb des Kurzzeitwiderstands

Um Goldbullen weiter zu ermutigen, muss der Goldpreis wieder über die Widerstandslinie, die das Hoch von letzter Woche darstellt, so Sean Lusk von Walsh Trading in einem Artikel von Scrap Register . Die April-Gold-Futures waren im Februar bei fast 1.350 US-Dollar je Unze, sanken in der letzten Woche jedoch auf vier tägliche Tiefs zwischen 1.280,80 USD und 1.284,70 USD. Dieser Bereich befindet sich auf der Unterstützungsebene in den Charts, fügte Lusk hinzu."Die Verkäufe hielten dort an und mehr Käufer stiegen wieder ein", merkte er an. Die Preise stiegen am Freitag auf einen Wert von 1.301,30 USD. Im Moment würde Gold "in beide Richtungen gezogen", so Lusk, allerdings scheinen in nächster Zeit keine weiteren Zinserhöhungen durch die Federal Reserve anzustehen, womit "die Richtung des geringen Widerstands aufwärts ist".© Redaktion GoldSeiten.de