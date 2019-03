Citibank: elektronische Plattform für Devisenhandel und -preise in Singapur

Einem Artikel des Finanznachrichtenportals finews.asia zufolge hat die Citibank vor, in Singapur ein elektronisches System für den Devisenhandel und seine Preisgestaltung einzuführen, um Liquidität in der Region zu verbessern. Die Plattform soll ihren Regelbetrieb im letzten Quartal 2019 aufnehmen. Laut einer dreijährlichen Zentralbankenstudie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verzeichnete der Devisenmarkt von Singapur 2016 ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 517 Mrd. US-Dollar, höher als Hongkong und Japan. Diese Plattform soll nun dazu beitragen, Singapur als asiatisches Liquiditätszentrum auszubauen.Das von Citibank kreierte System beinhaltet einen geschützten Algorithmus für Preisgestaltung und Hedging, wodurch Klienten handeln können. Es wird vorerst 23 Kassadevisen (G10 und 13 lieferbare EM-Währungen) sowie zwei Edelmetalle (Gold und Silber) anbieten. Zurzeit betreibt Citibank diese Handelsinfrastruktur in London, New York und Tokio. Singapur wird zum vierten Standort, von dem aus Preise an Klienten vertrieben werden.© Redaktion GoldSeiten.de