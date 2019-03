Sonderausgabe der Anlagemünze "Nugget" zu je 1 Unze Gold und Silber

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 19. März 2019 gibt die Perth Mint zum Anlass des 150. Jubiläums der Entdeckung des weltweit größten alluvialen Goldnuggets "Welcome Stranger" eine 1-Unzen Anlagemünze in Gold und in Silber heraus. Das Motiv ist identisch mit der Erstausgabe des Goldnuggets (1986/87).Auf der Motivseite ist jeweils die Abbildung des Nuggets "Welcome Stranger" sowie die Aufschrift "Welcome Stranger 1869" zu sehen. Auf dem oberen Münzrand steht "Australian Nugget", auf dem unteren Münzrand sind die Jahreszahl, das 1-oz-Feingewicht, die Feinheit sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" zu sehen.Auf der Kehrseite befindet sich das von Jody Clark angefertigte Porträt von Königin Elizabeth II sowie der jeweilige Nennwert (1 bzw. 100 AUD) der Münze.Die 1-Unzen schwere Münze aus 99,99% purem Gold ist auf 7.500 Stück limitiert und die Münze aus 1 Unze 99,99% purem Silber ist auf 30.000 Stück limitiert. Sie werden in schützenden Acrylkapseln geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de