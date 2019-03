RBC Capital Markets - gute Gewinne für Gold

Der Goldpreis wird sich laut einem Bericht von Christopher Louney, Rohstoffstratege bei RBC Capital Markets, in den nächsten zwei Jahren gut entwickeln, mit durchschnittlichen Preisen von 1.338 USD je Unze in diesem Jahr und 1.367 USD 2020, so Kitco News . Das gelbe Metall wird eher stetige als sporadische Gewinne machen."Gold scheint für eine gesunde Jahresperformance 2019 positioniert zu sein, [...] in der es weniger um plötzliche Preissprünge geht [und mehr um] kumulative Schritte höher [bevor es vielleicht am Jahresende Schwäche zeigt]", schrieb Louney in seinem Bericht. "Nicht nur, dass wir unsere Preisprognose für 2019 bei 1.338 USD je Unze bekräftigen, wir geben auch eine Prognose für 2020 von 1.367 USD je Unze heraus."Seiner Meinung nach ignorieren Investoren nicht mehr die verschiedenen Marktrisiken, sondern wenden sich zur Absicherung Gold zu. Die größten Risiken, die uns 2019 und 2020 erwarten und vorteilhaft für Gold sind, lauten RBC zufolge eine gespaltete US-Regierung, Handelsspannungen, Inflation, schwaches Wirtschaftswachstum, Volatilität auf Aktienmärkten, Ungewissheit über zukünftige Zinserhöhungen und geopolitische Risiken.Der prognostizierte Kursverlauf von Gold ist ein stetiger Aufstieg bis Mitte 2019, gefolgt von einem Rückschritt zum Jahresende und einer erneuten Aufwärtsbewegung zum Jahresbeginn 2020, fügte der PBC-Bericht hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de