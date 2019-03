Russische Zentralbank senkt Reserven in 10. KW

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete gestern die Zahlen zu ihren Gold- und Devisenreserven in US-Dollar zum 8. März 2019. Aus diesen Angaben geht hervor, dass die russische Zentralbank seine Reserven in der 10. Kalenderwoche gegenüber der vorherigen Woche gesenkt hat.In der 9. Kalenderwoche hatte die Zentralbank ihre Gold- und Devisenreserven noch auf 482,8 Mrd. US-Dollar erhöht. Per 8. März 2019 wurden die Reserven allerdings um 3,5 Mrd. US-Dollar auf 479,3 Mrd. US-Dollar reduziert.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de