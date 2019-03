Medusa Mining Ltd. - Halbjahreszahlen per Ende Dezember

Medusa gab die Halbjahreszahlen per Ende Dezember bekannt ( Link ). Im Vergleich zum Vorjahr sehen die Zahlen schwächer aus (u.a. Goldpreis niedriger), doch die absoluten Zahlen zeigen, wie günstig Medusa Mining ist:In 6 Monaten lag der Umsatz bei 58,7 Millionen USD, das EBITDA bei 22,7 Millionen USD und der Netto-Gewinn nach Steuern bei 8,3 Millionen USD. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD.Die Firma kostet aktuell 57 Millionen USD an der Börse.In 6 Monaten lag das EBITDA bei 22,7 Millionen USD. Wenn wir jetzt einfach annehmen, dass MEDUSA im 2. Halbjahr ebenfalls 22,7 Millionen USD EBITDA erreicht, dann sprechen wir von einem EBITDA von 45,4 Millionen USD im Geschäftsjahr bei einem Börsenwert von 57 Millionen USD.Der Gewinn je Aktie von 0,04 USD entspricht 0,056 AUD. Mal zwei ergibt rund 0,11 AUD je Aktie Gewinn. Die Aktie notiert bei 0,385 AUD, was dann einem KGV von unter 4 entspricht.Medusa ist spottbillig. Wenn das zweite Halbjahr so läuft, wie das erste, dann haben wir ein KGV von unter 4 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,50. Einfach ausgedrückt, ist diese Bewertung lächerlich.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.