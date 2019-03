MKS (Switzerland) S.A. - Gold konsolidiert bei über 1.300 USD je Unze

Gold konsolidiert nach dem kürzlichen Hoch über der psychologischen Ebene von 1.300 US-Dollar je Unze, so MKS (Switzerland) S.A. laut einem Artikel von Scrap Register "Starkes Interesse über Globex gepaart mit einem gesteigerten Aufpreis in China von 14 US-Dollar hielt die Preise an der asiatischen Börse oben, während der US-Dollar leicht nachgab, um die Gewinne zu stützen", fügten die Analysten hinzu.Sie merkten an, dass goldgedeckte börsennotierte Fonds am Dienstag Zuflüsse von 125.000 Unzen verzeichneten. "Der Stellenwert des Goldpreises von 1.300 US-Dollar je Unze hält den Schlüssel für eine konstruktive Aufwärtsbewegung, während sich der Widerstand zwischen 1.310 und 1.315 US-Dollar einschaltet", merkte MKS an.© Redaktion GoldSeiten.de