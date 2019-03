Gold gestern schwach

Gold zeigte sich gestern schwach. Die Marke von 1.310 USD im Spot-Markt wurde kurz angelaufen und dann ging es plötzlich mit einem stärkeren US-Dollar nach unten. Heute Morgen versucht sich Gold wieder nach oben zu arbeiten:Auffällig stark zeigen sich in den vergangenen Wochen die TIPS, die die Inflationserwartungen des Marktes darstellen. Oben im Chart sehen Sie die inflationsgekoppelten Anleihen, die sich seit Anfang November deutlich nach oben entwickelt haben.Zuletzt sehen wir auch erste Abkopplungsversuche von Gold zum Japanischen Yen (zweiter Chart von unten). Der Yen schwächelt, Gold stemmt sich dagegen.Noch vor einigen Monaten war der Markt sich vollkommen einig, dass die Renditen in den USA nur nach oben gehen können. Ich habe dies immer wieder bezweifelt, da die FED die einzige große Notenbank weltweit war, die die Zügel anzog, während in Europa, Japan und China die Geldschleusen offen geblieben sind.Blicken wir nun auf die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, dann sehen wir einen deutlichen Einbruch der Renditen von 3,25% auf 2,63%:Abschließend noch ein Blick auf die GDX-GLD-Ratio. Steigt dieses Verhältnis, sind die Goldaktien stärker als Gold selbst und umgekehrt. Im Wochenchart haben wir seit Ende Oktober ein Kaufsignal im MACD:Im Monatschart, der längerfristige Bewegungen zeigt, haben wir seit Ende Januar ein Kaufsignal:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.