Abcourt Degage un Profit Net de 236 614 $ pour le Deuxieme Trimestre

Rouyn-Noranda, Quebec, Canada / TheNewswire / le 15 mars 2019 - Mines Abcourt inc. (la << Societe >> ou << Abcourt >>) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) a depose sur Sedar ses etats financiers trimestriels et son rapport de gestion le 28 fevrier dernier pour le deuxieme trimestre termine le 31 decembre 2018. Les montants sont en dollars canadiens, a moins d'indication contraire.

Faits saillants :

- Revenus de 6,04 M $ provenant de la vente de 3 673 onces d'or et autres revenus de 942 943 $.

- Benefice net de 236 614 $, soit 0,00 $ par action diluee comparativement a 784 748 $, soit 0,00 $ l'an dernier.

- Tresorerie de 3,09 M $ comparee a 2,53 M $ au 30 juin 2018.

- Mise a jour des ressources 43-101 de la mine Elder et de la propriete Tagami et une mise a jour de l'etude economique preparee par Roche, groupe-conseil en 2012.

- L'etude economique preliminaire preparee par Roche, groupe-conseil en 2012 n'est plus consideree courante et a ete remplacee par la mise a jour du calcul des ressources. De plus, les ressources minerales qui n'ont pas ete converties en reserves minerales n'ont pas une viabilite economique demontree.

- Engagement d'une firme de relations avec les investisseurs en decembre 2018.

- Mise a jour de l'etude de faisabilite sur le projet de zinc-argent Abcourt-Barvue qui se resume ainsi :

Prix des metaux et taux de change utilises

zinc 1,10 $ US / lb

argent 15,00 $ US / lb

taux de change 1,00 $ US = 1,25 $ Can

- Reserves minerales prouvees et probables = 8,07 millions de tonnes @ 51,8 g/t d'argent et 2,83% zinc

- Flux de tresorerie avant impots - Flux de tresorerie apres impots - Valeur nette escomptee a 8% apres impots - Temps de retour de l'investissement apres taxes - Vie de la mine 170,0 M $ 106,7 M $ 41,0 M $ 5,3 ans 13 ans

Tableau comparatif des resultats du deuxieme trimestre et des six mois termines

le 31 decembre 2018 et 2017

Description 3 mois 31-dec. -18 6 mois 31-dec.-18 3 mois 31-dec.-17 6 mois 31-dec.-17 Tonnes usinees 20 746 51 517 28 294 48 226 Tonnes extraites 19 932 45 518 29 790 49 281 Onces d'or vendues 3 673 6 863 4 225 6 509 Onces d'or produites 3 762 7 109 3 519 6 274 Recuperation de l'or 97,66% 96,90% 96.51% 96,69% Revenus ventes d'or et d'argent 6 045 909 $ 11 365 342 $ 6 873 133 $ 10 589 947 $ Prix de l'or vendu $/once 1 646 1 656 1 627 1 627 US$/once 1 250 1 258 1 281 1 303 Couts au comptant $/once 1 441 1 314 1 293 1 388 US$/once 1 094 998 1 018 1 112 Cout global $/once 1 727 1 565 1 526 1 701 US$/once 1 311 1 188 1 202 1 362 Inventaire d'or et d'argent pret a etre vendu a la fin 217 626 $ 217 626 $ 55 651 $ 55 651 $ Inventaire d'or et d'argent en circuit 1 189 155 $ 1 189 155 $ 1 290 783 $ 1 290 783 $ Total Inventaire 1 406 781 $ 1 406 781 $ 1 346 434 $ 1 346 434 $ Profit net (perte) apres impots 236 614 $ 1 207 596 $ 784 748 $ 510 929 $ Impots miniers 57 000 $ 207 000 $ 50 000 $ 75 000 $ Impots differes (131 750) $ (145 500) $ (24 613) $ (35 613) $ Mouvement de la tresorerie provenant des activites operationnelles 1 137 923$ 2 086 584$ 2 057 340 $ 1 901 063 $ Tresorerie a la fin de periode 3 085 311 $ 3 085 311 $ 3 346 810 $ 3 346 810 $

Commentaires :

Malgre quelques interruptions de production suite a une panne electrique et des bris mecaniques, la mine Elder continue d'etre rentable. Voir ci-dessous :

- Tonnes usinees - baisse de 27% au 2e trimestre - augmentation de 7% pour 6 mois - Onces d'or produites - augmentation de 7% au 2e trimestre - augmentation de 13% pour 6 mois - Revenus, vente d'or et d'argent - baisse de 12% au 2e trimestre - hausse de 7% pour 6 mois - Cout de production comptant - hausse de 11% au 2e trimestre - baisse de 9,5% pour 6 mois - Cout global de production - Hausse de 13% au 2e trimestre - baisse de 9% pour 6 mois - Profit net apres impots - baisse de 63% pour le 2e trimestre - hausse de 147% pour 6 mois - Tresorerie a la fin de la periode - baisse de 10,5%

Mesure de rendement financier non conformes aux IFRS

Ce communique de presse presente certaines mesures de rendement financier soit le total des couts de production au comptant par once d'or vendus, les couts necessaires au maintien de la production par once d'or vendus et le cout global de production, qui n'ont pas de definitions normalisees en vertu des IFRS. Ces mesures de performances peuvent ne pas etre comparables a celles qui sont presentees par d'autres producteurs auriferes. Les mesures de rendement financier non conformes aux PCGR doivent etre prises en compte conjointement avec d'autres donnees etablies selon les IFRS.

Le cout au comptant et le cout global de production sont des mesures de performance couramment utilisees au sein de l'industrie miniere aurifere. La Societe communique des donnees sur le cout au comptant par once en fonction du nombre d'onces vendues. Les couts au comptant incluent les frais d'exploitation miniere et les frais de redevances mais excluent l'amortissement et l'epuisement et les investissements en capital. Le cout global de production inclut le cout des ventes, les investissements necessaires au maintien des operations et les couts d'administration exception faite de l'amortissement et l'epuisement et la depense de desactualisation. La Societe considere que le cout global de production presente une image plus complete de la performance de la Societe et sa capacite a generer des liquidites.

STRATEGIE ET PERSPECTIVE

Presentement, la Compagnie se concentre sur la stabilisation et l'augmentation de la production a la mine Elder. Notre objectif est de produire 12 500 tonnes par mois.

Nous desirons utiliser la pleine capacite de l'usine Geant Dormant en traitant du minerai a forfait, afin de reduire le cout unitaire des tonnes traitees.

Pour le plus long terme, dans le secteur de l'or, la Compagnie a debute un programme de forage sur les proprietes Flordin et Discovery ou on trouve de la mineralisation en or importante.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or junior et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des reserves en argent et en zinc (2019). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour a ete completee en 2019.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement. Du traitement a forfait se fait presentement a l'usine.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101. M. Hinse a approuve la divulgation des informations scientifiques et techniques.

ENONCES PROSPECTIFS

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, << anticiper >>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, President et CEO T : 819 768-2857 450 446-5511 F : 819 768-5475 450 446-3550 Courriel: rhinse@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs Reseau ProMarket Inc., T: (514) 722-2276 poste 456 Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou a l'exactitude du present communique.

