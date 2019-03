Gold taucht ab, das Schwarze Gold steigt weiter!

Seit der Einschätzung von letzter Woche hat sich an meiner Kernaussage nichts geändert. Wir stehen zu unserem Primärszenario eines mittelfristig weiter fallenden Marktes. Noch hat sich dieser nicht für eine direkte Fahrtrichtung entschieden. Wir schreiben dazu in unserem aktuellen Update:Der Wochenschluss liegt vor uns, aber die Lage am Chart ist noch nicht entschieden. Der Abschluss von Welle iv in Pink bleibt weiterhin unsere primäre Erwartung. Noch ist das Hoch dabei aber nicht bestätigt. Solange wir über 1290 $ notieren, kann ein Abschluss der Welle iv nicht als bestätigt angesehen werden. Um keinen Druck auf die Bären aufkommen zu lassen, sollte der Kurs die 1312 $ nun nicht mehr überwinden. Stopps auf Shorts sind nun über dieser Marke zu setzen. Unsere alternative Welle iv, werden wir vom Chart nehmen, sobald der Kurs die 1280 $ unterbietet.Bereits jetzt ist diese nur noch schwer haltbar, aber eben nicht unmöglich. Auch der GLD (SPDR Gold Trust) hat wie erwartet, im gestrigen Handel ebenfalls eine deutliche Abwärtsreaktion gezeigt.Im WTI Öl hat sich der Markt nun entschieden und mit dem gestrigen Tag die für uns entscheidende Hürde von 57,52 $ genommen. Unsere Long Position welche wie im Chart (blaue Box) zu sehen bei 44 $ eingegangen wurde, steht aktuell also mit gut 13 $ im Plus. Nachdem wir so einige Probleme mit den Edelmetallen über die letzten Monate hatten zeichnet uns die Entwicklung am Ölmarkt ein Lächeln auf die Lippen.Wir sehen den Markt direkt weiter steigen und im Bereich der 60 $ einen Abschluss für Welle i in Gelb finden. Damit stünde unsere Long Position dann mit 16 $ im plus. Wir werden dann entweder einen Hedge eingehen oder möglicherweise einen Teil der Position verkaufen. Dies kann bereits Anfang kommende Woche passieren. Nutzen Sie unser Weekend Update für Abonnenten um den Plan für kommende Woche am Sonntag zu erhalten.Wir sehen den Markt im Anschluss in Welle ii in Gelb den Bereich von 54.84 $ anlaufen, bevor sich die Aufwärtsbewegung weiter durchsetzt und wofür wir bereits einen Long Zielbereich hinterlegt haben. Von dort aus hat der Markt weiteres Potenzial um gut 10 $ mit der Nachkaufposition einzufahren. Zusammengefasst, sehen wir den Markt seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, weshalb wir hier bekanntlich aktuell nicht auf der Shortseite aktiv sind und den Markt ausschließlich von der Longseite bespielen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de