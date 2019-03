Goldpreis kann sich über 1.300 $ halten - ist die Korrektur beendet?

Goldpreis langfristig: in trendloser Seitwärtsbewegung gefangen

Goldpreis kann sich über 1.300 $ halten

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende 2017 bei einem letzten Kurs von 1.302,3 $.Ausgehend von dem im August 2018 erreichten Vorjahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist.Im Februar wurde ein lokaler Hochpunkt bei 1.349,8 erreicht. Darauf folgte ein starker Kurseinbruch, der den Goldpreis in der vorvergangenen Woche bis unter die psychologisch wichtige 1.300 $ Marke brachte und die 38,2% Fibonacci-Korrektur bei 1.280 $ fast punktgenau erreichte.In der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis wieder etwas erholen und zum Wochenschluss über 1.300 $ schließen, was positiv zu werten ist.Aus Sicht des Wochenchart ist die vorangegangene Korrektur abgeschlossen und möglicherweise wird sich der längerfristige Aufwärtstrend wieder fortsetzen, wobei Aufwärtspotential bis zum Jahreshoch bei 1.349,8 $ bestehen könnte.Das aktuell positive Chartbild würde sich weiter verbessern, wenn das Wochenhoch bei 1.311,6 $ überschritten wird.Die Aussichten für den Goldpreis würden sich dann deutlich verschlechtern, wenn das Wochentief bei 1.290,6 $ unterschritten wird.Aber erst ein Kursrückgang unter das Märztief bei 1.280,8 $ würde das Chartbild von positiv auf negativ drehen und möglicherweise weiteres Abwärtspotential bis zur 50% Fibonacci Korrektur bei 1258,4 $ eröffnen.© Karsten Kagels