Kitco-Umfrage: Wall & Main Street bleiben bullisch

In der letzten Woche wurde erneut die Umfrage über die zukünftigen Goldpreisentwicklungen von Kitco News veröffentlicht. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl Wall als auch Main Street bullisch gegenüber Gold geblieben sind.Diesmal nahmen 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun Teilnehmer (64%) der Ansicht, dass das Metall in dieser Woche steigen würde. Weitere vier Befragte (29%) meinten, dass sich der Markt seitwärts entwickeln würde; nur einer der Experten (7%) erwartete einen Preisrückgang.Weitere 484 Befragte nahmen ebenfalls teil. Insgesamt 270 (56%) der Teilnehmer stimmten für einen Goldpreisanstieg. Weitere 135 der Befragten (28%) erwarteten einen Rückgang des Preises. Nur 79 (16%) Teilnehmer prognostizierten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de