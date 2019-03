Indien - Möglicherweise kein Import von raffiniertem Gold mehr

In den nächsten drei bis fünf Jahren könnte Indien die Importe von raffineriertem Gold stoppen, so Experten. Derzeit verbraucht das Land etwa 800 bis 900 Tonnen Gold im Jahr, davon werden 700 Tonnen importiert, so berichtet The Business Standard "In fünf Jahren wird Indien kein Gold mehr importieren", so Rajesh Koshla, Veteran der indischen Bullionbranche, und fügte hinzu, dass die inländischen Raffinerien die Nachfrage bald vollständig bedienen werden können. Das umfasse raffiniertes Gold aus recyceltem Metall sowie Minenförderung von etwa 100 bis 150 Tonnen. Das würde importiertes raffiniertes Gold ersetzen. Laut Angaben des World Gold Council betrugen die indischen Importe raffinierten Goldes 2018 etwa 479 Tonnen.Wenn man das Gold, das für den Export importiert wird, nicht dazurechnet, dann habe das in Indien verfeinerte Gold bereits 50% der inländischen Nachfrage abgedeckt. Ebenfalls würde die zunehmende Popularität von digitalem Gold und die Nachfrage nach Staatsanleihen die Nachfrage nach physischem Gold reduzieren und somit die Importe zurückgehen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de