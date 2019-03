ABN Amro weiterhin positiv gegenüber Gold

Die niederländische Bank ABN Amro bleibt weiterhin positiv, was eine Prognose für den Goldpreis angeht, so heißt es in einem Bericht des Unternehmens. Man erwarte einen schwächeren US-Dollar; und der Goldpreis tendiere zur Rally, wenn der US-Dollar rückläufig ist.Zudem erwarte man, dass die Federal Reserve weitere Zinserhebungen pausieren werde und dass andere große Banken weniger Zinssteigerungen durchführen werden. Eine weniger aggressivere Haltung der Zentralbanken ist eine positive Entwicklung für die Preise der Edelmetalle im Allgemeinen und vor allem für den Goldpreis.Im späteren Verlauf des Jahres, so erwartet ABN Amro, werde sich das positive Momentum für Gold weiter ausbauen und so eine stärkere Goldrally unterstützen. Das Unternehmen hält weiterhin an seinen Preisprognosen für 2019 und 2020 fest. Dabei erwartet man Ende 2019 einen Goldpreis von 1.400 US-Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de