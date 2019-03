US-Staatsanleihen: Im Januar kaufen die größten Auslandsgläubiger

Letzte Woche veröffentlichte das US-Finanzministerium die offiziellen Daten zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im Januar 2019. Den Angaben zufolge waren auch im aktuellen Zeitraum zum Ende Januar wieder China und Japan die beiden größten Auslandsgläubiger der USA.Der größte Gläubiger der USA erhöhte im ersten Monat dieses Jahres den Daten nach seine Bestände von 1123,5 Milliarden US-Dollar auf 1126,6 Milliarden US-Dollar, womit sich sein Anteil um 3,1 Milliarden US-Dollar vergrößerte.Auch Japan erhöhte seine Anteile an den US-Staatsanleihen, nun schon zum dritten Mal in Folge. Im Januar 2019 stieg sein Bestand um 27,5 Milliarden US-Dollar von 1042,3 Milliarden US-Dollar auf 1069,8 Milliarden US-Dollar.Der drittgrößte Auslandsgläubiger war Brasilien, das seine Bestände an den US-Staatsanleihen um 2 Milliarden US-Dollar erhöhte, von 303,1 Milliarden US-Dollar im Dezember 2018 auf 305,1 Milliarden US-Dollar im Januar 2019.Am 31. Januar 2019 betrug die Gesamtsumme der Auslandsverschuldung der USA 6.307,2 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de