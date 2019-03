Capricorn Metals Ltd.: Start eines neuen Bohrprogramms

Unsere Neuaufnahme und Übernahmespekulation Capricorn Metals gab heute die Planungen für ein neues Bohrprogramms bekannt ( Link ).Auf dem BIBRA Open-Pit hat Capricorn eine Ressource von 26,5 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1 g/t Gold nachgewiesen. Nur rund 100 Meter von diesem Erzkörper befindet sich das so genannten Tramore Gebiet. Dort konnte das Unternehmen in den vorherigen Bohrungen sehr schöne Treffer erzielen:Nun wird das Unternehmen insgesamt 7.500 Bohrmeter mit RC-Bohrungen niederbringen.Ziel ist es, die Bohrabstände zwischen den bisherigen Bohrungen zu verkleinern und auf ein 50 * 50 Meter Raster zu bringen. So kann Capricorn dann eine "inferred" Ressource für dieses Gebiet erstellen:Rund 2.000 Meter sollen für weitere Explorationsbohrungen angesetzt werden. Es wurden diverse interessante Ziele in der Nähe des vorhandenen Goldvorkommens entdeckt und diese sollen nun getestet werden.Weiterhin werden magnetische Luftaufnahmen für einen rund 240 Quadratkilometer großen Projektanteil geflogen.Das neue Management geht strategisch gut vor und zeigt den potentiellen Übernehmern mit dem heutigen Update, dass die vorhandene Ressource von gut 1,5 Millionen Unzen Gold nicht das Ende der Fahnenstange ist.Das Explorationspotential wird nach außen offen dargestellt und so werden die potentiellen Käufer "angespitzt".© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.