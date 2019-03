Öl-Brent arbeitet an neuen Hochs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent erholt sich zunehmend von dem Crash des letzten Jahres. Bislang wurden sogar schon wieder Preise von über 68,00 USD je Barrel erzielt. In diesem Kontext erfolgte der durchaus mögliche Rücksetzer bis rund 62,00 USD nicht, sodass man aufgrund des Seitwärtsgeschiebes der vergangenen Wochen sogar direkt von neuen Bewegungshochs ausgehen darf. Über 70,00 USD wäre dabei das nächste Ziel-Level von 78,00 USD zu benennen.Der Pullback an die Marke von 62,00 USD kann unverändert nicht ausgeschlossen werden und sollte weiterhin als ideale Nachkaufchance verstanden werden. Kritisch wäre es ohnehin erst unter dem Preisniveau von 60,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.