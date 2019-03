Türkische Silberimporte legen stark zu

Erst kürzlich wurden die neusten Daten zu den Gold- und Silberimporten der Türkei von der türkischen Börse Borsa Instanbul per Ende Februar 2019 bereitgestellt. Aus diesen geht hervor, dass sich die Goldimporte verglichen zum Vormonat verringerten, während die Silberimporte im zweiten Monat des Jahres zulegten.Die Türkei importierte insgesamt 5.010,39 Kilogramm des gelben Edelmetalls im Februar 2019; das stellt einen Rückgang von 69,34% verglichen zu Februar 2018 dar, in dem man noch 16.340,55 Kilogramm importiert hatte. Im Monatsvergleich ergibt sich hingegen ein Minus von 43,67%; damals hatte man 8.894,70 Kilogramm Gold ins Land eingeführt.Die türkischen Silberimporte stiegen im Gegensatz dazu jedoch. Im zweiten Monat des Jahres beliefen sich diese auf 21.659,33 Kilogramm, ganze 155,34% mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Verglichen zum Vormonat ergab sich ein noch größeres Plus; im Januar führte man nur 1.300,05 Kilogramm Silber ein.Bisher wurden im Gesamtjahr 2019 etwa 13.905,09 Kilogramm Gold und 22.959,38 Kilogramm Silber importiert.© Redaktion GoldSeiten.de