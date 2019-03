Goldaktien übertreffen Gold, doch nicht den Aktienmarkt

In den letzten Wochen hoben wir die bullische Aussicht für den Aktienmarkt hervor.Am Freitag schlossen sowohl der S&P 500 als auch der ACWX über ihren Widerständen und verzeichneten höhere Hochs.Es ist nicht überraschend, dass die Edelmetalle an Stärke verloren haben, während die US-amerikanischen und weltweiten Aktienmärkte (zum derzeitigen Zeitpunkt) einen Bärenmarkt vermieden haben. Weniger überraschend war jedoch, dass sowohl der S&P 500 als auch der weltweite Aktienmarkt (ACWX) an ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten festgehalten haben und im Folgenden höhere Hochs verzeichneten, während Gold an einem Ausbruch scheiterte.S&P 500; weltweiter Aktienmarkt & GoldDie erst kürzlich unterdurchschnittliche Leistung des Goldes und der Edelmetalle werden besser durch die Verhältnisse im unteren Chart illustriert.Das Verhältnis zwischen Gold und Aktien bewegte sich im vierten Quartal äußerst stark, doch anstatt diese Bewegung zu verarbeiten oder zu konsolidieren, sind die Verhältnisse stetig zurückgegangen. Dasselbe gilt für die GDX-Verhältnisse, da diese Rounding Tops gebildet haben.Gold & Goldaktien gegenüber dem US-amerikanischen & dem weltweiten AktienmarktOffensichtlich ist die Auswirkung nicht sonderlich vorteilhaft für die Edelmetalle, da die überdurchschnittliche Leistung des Aktienmarktes eine Notwendigkeit für einen Bullenmarkt ist; vor allem, wenn man den aktuellen Kontext bedenkt.Abgesehen davon ist es positiv für den Edelmetallkomplex, dass die Bergbauunternehmen die Metalle übertreffen. In der letzten Woche stieg das Verhältnis zwischen GDX und Gold auf ein Siebeneinhalbmonatshoch.Ein weiterer positiver Faktor ist, dass sich die Marktbreite bisher noch nicht verschlechtert hat. Die Advance-Decline-Linie des GDX ist nur ein winziges Stück von seinem kürzlichen Hoch entfernt und 73% des HUI sowie 65% des GDXJ befinden sich über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten.Um noch einmal darauf herumzureiten: Ein Edelmetallbullenmarkt kann nicht beginnen, wenn sich die Metalle gegenüber dem Aktienmarkt nicht überdurchschnittlich entwickeln. Das wird wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt sein, zu dem sich die Fed entschließt, von einer Pausierung zu Zinskürzungen überzugehen.Der unmittelbare Ausblick für die Aktien ist bullisch und demnach sollten Sie nicht erwarten, dass Gold noch oben hin ausbrechen wird oder einen Bullenmarkt startet. Es ist unklar, ob die erneuerte Stärke des Aktienmarktes zu größeren Hochs führen wird oder ein Indikator dafür ist, dass sich das Wachstum für den Rest 2019 stabilisieren wird.Nichtsdestotrotz fokussieren wir uns auf Unternehmen, die sich auch ohne steigenden Goldpreis gut entwickeln können; bis Gold den Aktienmarkt übertrifft und die Fed dazu bereit ist, die Zinsen zu reduzieren.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 18. März 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.