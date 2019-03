TD Securities - Risikobereitschaft hält Goldpreis niedrig

Es sei zu früh für einen Goldpreisanstieg auf 1.375 US-Dollar je Unze, so Bart Melek, Leiter von Rohstoffstrategien bei TD Securities, und nannte eine starke Risikobereitschaft als Grund. "Die Stärke des Aktienmarkts und eine robuste Risikobereitschaft reduzierten die Nachfrage nach sicheren Assets wie Gold", sagte Melek am Montag laut Kitco News Weiter sagte er, dass angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar weiterhin stark bleibe, da die US-amerikanische Wirtschaft verglichen mit anderen Volkswirtschaften die beste Leistung bringen werde, stehe Gold starkem Gegenwind von allgemeinen Devisenmärkten gegenüber.Diese Woche sei die Mitteilung zur Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve das Schlüsselereignis für Gold, fügte Melek hinzu. Er betonte, dass die Federal Reserve wahrscheinlich nicht zur Minderung der Risikobereitschaft beitragen werde, selbst wenn sie ihre Prognose für Zinserhöhungen auf eine in diesem Jahr und keine im nächsten herabsetzte."Damit der Preis auf unser Ziel von 1.364 US-Dollar je Unze am Ende des Jahres steigt, muss die Risikobereitschaft abklingen, die USD schwächer werden und die Politikambiguität der Federal Reserve verschwinden und der Markt sollte überzeugt sein, dass es als Nächstes eine Zinssenkung geben wird. An diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt", sagte Melek.TD Securities prognostiziert einen Goldpreisanstieg auf 1.375 US-Dollar je Unze im vierten Quartal und danach einen weiteren Aufwärtstrend auf 1.425 US-Dollar je Unze im dritten und vierten Quartal 2020.© Redaktion GoldSeiten.de