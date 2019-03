Commerzbank: "Der Silberpreis wird 2019 wahrscheinlich zulegen."

Gold begann das Jahr stark und erreichte im letzten Monat fast 1.350 Dollar je Unze, so berichtet ETF Daily News . Dabei wurde dessen Preis durch die milde Haltung der Fed unterstützt, die nunmehr vorsichtig sei, was weitere Zinserhöhungen angeht. Doch Analysten sind nicht der Meinung, dass das Metall 2019 eine Spitze gebildet hat und hielten den kürzlichen Rückzug für eine "ausgeprägte Korrektur.""Wir sind noch immer davon überzeugt, dass Gold im Laufe des Jahres deutlich steigen wird", so hieß es von der Commerzbank. "Diese Ansicht wird durch das vorläufige Ende des Fed-Zinszyklus, die weitergehende expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, potenziell stärkere Nachfrage in China und Indien sowie eine mögliche Erholung der Investmentnachfrage im Westen unterstützt."Des Weiteren würden Zentralbanken weiterhin wichtige Käufer bleiben. Es sei wahrscheinlich, dass Gold zum Jahresende hin auf 1.400 Dollar je Unze steigen wird. "Der Silberpreis wird 2019 wahrscheinlich zulegen. Doch nicht nur aufgrund eines steigenden Goldpreises", so kommentierte die Bank zudem. "Wir glauben nicht, dass Silber in der Lage ist, alleine zusätzliche Zunahmen zu verzeichnen."Dabei erwarte man zum Jahresende einen Silberpreis von 16,50 Dollar, was ein Gold-Silber-Verhältnis von 85 bedeuten würde.© Redaktion GoldSeiten.de