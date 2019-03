BoAML: Gold profitiert von Entdollarisierung der Zentralbanken

Laut neuester Recherche der Bank of America Merrill Lynch (BoAML) sei der US-Dollar zwar noch die dominante Leitwährung, doch langsam verliere seinen Status, was einige Unterstützung für Gold darstelle, berichtet Scrap Register "Obwohl immer noch 39,9% der internationalen Zahlungen laut SWIFT in USD getätigt werden, sank der Marktanteil, da die Weltwirtschaft weniger auf die USA und den USD fixiert ist", sagten die Analysten von BoAML. "Wir glauben, dass die Entdollarisierung ein wichtiger Faktor hinter dem Goldzuwachs der Goldreserven von Zentralbanken ist."Den Trend scheinen Russland und China anzuführen, doch auch die Europäische Zentralbank hat kürzlich 500 Mio. Euro aus US-Dollar-Reserven in Staatspapiere in chinesischen Yuan eingetauscht. Auch auf dem Goldmarkt werde Gold zur attraktiven Reservealternative, da der Einfluss des US-Dollars schwächele, so BoAML. So glauben ihre Analysten, dass die Entdollarisierung auch zu einem höheren Anteil von Goldbeständen in Goldportfolios führe.Auch wenn sich die Reservendiversifikation zu einem wichtigen Thema für den Goldmarkt entwickelt hat, warnt die BoAML, dass Investoren keinen Paradigmenwechsel weg vom US-Dollar in naher Zukunft erwarten sollten.© Redaktion GoldSeiten.de